Battocletti, Tamberi e Inzoli guidano l'Italia alla conquista degli European Athletics Awards

La 26enne fenomenale atleta trentina ha inaugurato il 2026 imponendosi d'autorità ai Mondiali indoor di Torun, dove si è messa al collo un oro pesantissimo nei 3000 metri con una gara tatticamente perfetta e poi, nella stagione all'aperto, ha confermato il proprio strapotere continentale regalando ai tifosi italiani una meravigliosa doppietta d'oro su 5.000 e 10.000 metri ai Campionati Europei di Birmingham, sfoderando volate irresistibili negli ultimi 400 metri.