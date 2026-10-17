Battocletti rinuncia alla 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste

Ricordiamo che il 2026 è già stato per l'atleta trentina ricchissimo di soddisfazioni, sia a livello di titoli internazionali con il successo nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Toruń, e la doppietta d'oro su 5.000 e 10.000 metri agli Europei di Birmingham, ma anche di riscontri cronometrici con bel 4 primati italiani realizzati, di cui due nuovi quali quelli sui 1.500 metri sia indoor che outdoor rispettivamente con i crono di 4'03"59 al coperto di Madrid e di 3'57"44 all'aperto di Bellinzona, e due migliorati quale l'8'26"24 sui 3.000 indoor ottenuto a Lievin, così come quello ottenuto sempre in Francia a Lille di 3'08 sui 10 km in strada, ricordando poi gli altri quattro detenuti per un totale di otto, su 3.000, 5.000 e 10.000 all'aperto, oltre che sui 5 km in strada.