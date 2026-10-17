Battocletti rinuncia alla 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste
La pluriprimatista italiana sarebbe dovuta tornare in gara per iniziare il percorso verso il tris d'oro agli Europei di cross a Belgradodi Redazione Sprintnews
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Nadia Battocletti non gareggerà domani 18 ottobre nella 10 km su strada della Corsa dei Castelli, 40 giorni dopo l'ultima uscita agonistica avvenuta in occasione del successo sui 1.500 metri nel Palio della Quercia di Rovereto, a causa di un attacco influenzale che l'ha colpita durante la settimana e da cui non ha ancora completamente recuperato.
La 26enne mezzofondista azzurra avrebbe affrontato nella circostanza il veloce tracciato giuliano, come primo fondamentale test della sua stagione autunnale che culminerà con gli Eurocross di Belgrado del prossimo 13 dicembre, pochi giorni prima di conoscere l'esito il 24 ottobre del premio di Atleta Europea dell'anno promosso da European Athletics, che la vede inserita nel terzetto delle finaliste al fianco della svizzera Audrey Werro e della britannica Amy Hunt.
Per l'atleta trentina si sarebbe anche trattato di un gradito ritorno su un percorso altamente suggestivo che vedrà il via sotto il Castello di Miramare, costeggiando il mare per poi addentrarsi nelle vie del centro e concludersi nello scenario di Piazza Unità d'Italia, dove la stessa Battocletti ha già vinto la competizione nella passata edizione.
Salvo ulteriori cambiamenti il debutto autunnale di Battocletti dovrebbe quindi essere l'8 novembre al Cross Internacional de Itálica in Spagna, data già annunciata da tempo, in quello che dovrebbe essere l'unico preludio su questo terreno prima della grande sfida in Serbia a Belgrado, il 13 dicembre, di cercare di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo.
Ricordiamo che il 2026 è già stato per l'atleta trentina ricchissimo di soddisfazioni, sia a livello di titoli internazionali con il successo nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Toruń, e la doppietta d'oro su 5.000 e 10.000 metri agli Europei di Birmingham, ma anche di riscontri cronometrici con bel 4 primati italiani realizzati, di cui due nuovi quali quelli sui 1.500 metri sia indoor che outdoor rispettivamente con i crono di 4'03"59 al coperto di Madrid e di 3'57"44 all'aperto di Bellinzona, e due migliorati quale l'8'26"24 sui 3.000 indoor ottenuto a Lievin, così come quello ottenuto sempre in Francia a Lille di 3'08 sui 10 km in strada, ricordando poi gli altri quattro detenuti per un totale di otto, su 3.000, 5.000 e 10.000 all'aperto, oltre che sui 5 km in strada.