Superbike, Razgatlioglu fa la storia in Portogallo: sono 13 vittorie di fila 

superbike

Altro weekend perfetto del turco, che vince tutte tre le gare e batte il record di Bautista: il pilota Bmw sale a +92 punti su Bulega nel Mondiale

© Getty Images Toprak Razgatlioglu ha fatto 13! L’asso della Bmw domina il Gp di Portogallo sul circuito di Portimao e sigla un nuovo record di vittorie consecutive in Superbike: battute le undici di Bautista (secondo in Gara-1). Il turco vince tutte le gare del sabato e della domenica per il quarto weekend di fila e nel Mondiale vola a +92 su Bulega (secondo in Gara-2). Petrucci a podio al sabato e in Superpole Race: quarto Iannone in Gara-2.

Gara-2 in Olanda e poi tutti e tre i round dei Gp di Emilia-Romagna, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Portogallo: Razgatlioglu porta a tredici la sua striscia di vittorie consecutive in Superbike, fissando un nuovo record nella storia della competizione. Dopo aver conquistato l’ennesima Superpole, il suo primato il turco inizia a costruirlo in Gara-1 al sabato, dove trova la vittoria al termine di una lunga bagarre con Petrucci. Alle sue spalle chiude Bautista, autore di una bella rimonta, mentre l’italiano del team Barni Spark sale sul terzo gradino del podio. La Bwm festeggia anche i risultati di Gerloff (quarto) e Van der Mark (sesto), con Bulega che si deve accontentare invece della settima piazza. Rea (quindicesimo) incappa in una gara a gambero, ma peggio fa Iannone: per lui caduta e ritiro.

Dopo aver duellato nella gara del sabato, in Superpole Race Razgatlioglu decide allora di impostare fin da subito un ritmo diverso: il turco prende la testa della corsa già nelle fasi iniziali e ci resta sino alla bandiera a scacchi. A movimentare la gara è quindi la lotta per le altre due posizioni sul podio, conquistate alla fine da Petrucci e Alex Lowes davanti a Van der Mark. Quinto e sesto posto per le due Ducati di Bulega e Bautista, mentre Iannone e Rea conquistano rispettivamente la nona e decima posizione.

Grande spettacolo lo regala poi Gara-2: Razgatlioglu balza in testa dopo pochi giri e cerca di scappare via, ma Bautista gli si rifà sotto nel finale: lo spagnolo ci prova, ma inciampa in una scivolata (chiuderà poi al 19° posto). A mettere pressione al turco ci pensa allora un ritrovato Bulega, che si deve però arrendere al leader del Mondiale al fotofinish (+0.035). Alex Lowes chiude al terzo posto, mentre la quarta piazza se la prende un redivivo Iannone. Dietro di lui Petrucci (quinto) e Rea (sesto). Alla fine del weekend del Portogallo la classifica del Mondiale recita quindi: Razgatlioglu primo con 365 punti, Bulega secondo (con 273 pt) e Bautista terzo (con 223 pt).