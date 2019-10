Superbike, gara-2 Losail: Rea chiude l’anno in trionfo  

SUPERBIKE

A Losail (Qatar) si conclude la stagione della Superbike. Jonathan Rea s’impone in gara-2 nel tredicesimo round del 2019. Diciassettesima vittoria in questa annata per il campione del mondo e tripletta in terra qatariota; secondo Chaz Davies, che ha la meglio su Alvaro Bautista. Il nordirlandese della Kawasaki scappa al secondo giro sorpassando lo spagnolo in curva 4, mantiene il comando e prende il largo. Soltanto 17esimo Marco Melandri, che con questa corsa chiude la carriera in SBK

(contro i 16 di Bautista) e tripletta sul circuito di Losail, in Qatar. Record in frantumi per l’asso della Kawasaki dopo un gran duello a viso aperto con le Ducati di Chaz Davies e Alvaro Bautista. Con il quinto Mondiale (di fila) già in tasca da due round, Rea non perde il colpo, trovando stimoli sempre e comunque. Nell’ultima gara dell’anno affronta a viso aperto Alvaro Bautista, per la prima volta in stagione. Il confronto è duro, ma dopo cinque giri di schermaglia, il campione del mondo alza il ritmo e per il ducatista non c’è scampo. Dopo il titolo iridato, Bautista perde anche il primato di vittorie stagionali: 17-16 per l’avversario. E, nel duello finale in famiglia, anche il confronto con Davies. Il nordirlandese raggiunge quota 88 vittorie nel Mondiale ed eguaglia il record di tutti i tempi, che condivide con il texano Doug Polen, il ducatista dominatore del campionato 1991. Jonathan Rea, imprendibile nel misto, riesce a resistere alle Ducati molto più veloci sul dritto della Kawasaki e dal secondo giro in poi rimane praticamente sempre in testa, dopo il sorpasso in curva 4 ai danni di Bautista. Dietro i piloti da podio, il buio: Alex Lowes, prima Yamaha, prende 12 secondi di distacco. Epilogo in grigio per Marco Melandri, all’ultima gara della carriera in Superbike, giunto al traguardo soltanto 17esimo.