Stati Uniti, la Nascar pubblica la foto del cappio nel garage di Wallace: dubbi sulla ricostruzione dell'FBI

Il caso Bubba Wallace continua a far discutere e a generare tensioni negli Stati Uniti. Dopo le insistenti richieste arrivate dai tifosi, infatti, la Nascar ha pubblicato una foto della corda trovata nel garage del pilota afroamericano a Talladega, Alabama, lo scorso 21 giugno, confermando che si trattava effettivamente di un cappio. Il presidente della serie motoristica americana Steve Phelps ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "tutti i 29 circuiti su cui corre la Nascar e 1684 garage sono stati scandagliati, solamente 11 corde annodate sono state trovate e solamente una aveva un cappio all'estremità: quella nel garage di Bubba Wallace". Phelps si è detto preoccupato dall'episodio, nonostante un'indagine del FBI avesse appurato che il cappio si trovava lì dal 2019 e che dunque non poteva essere un segno di intimidazione a sfondo razzista.