Wrc: Ogier vince in Messico, prima volta con Toyota

Il francese Sebastien Ogier ha vinto la sua prima prova del Mondiale Rally di quest'anno imponendosi in Messico al volante di una Toyota. La gara è terminata un giorno prima a causa del Coronavirus e Ogier è stato proclamato vincitore. Al secondo posto si e' piazzato l'estone Ott Tänak (Hyundai), terzo il finlandese Teemu Suninen (M-Sport Ford). Per Ogier è la sesta vittoria in terra messicana, e ciò gli consente di portarsi al comando della classifica iridata, con otto lunghezze di vantaggio sul suo compagno di scuderia, il britannico Elfyn Evans. "Una vittoria è sempre una vittoria - ha commentato il francese -, ma questa è totalmente diversa dalle altre, perché questa competizione non avrebbe dovuto svolgersi. La protezione della vita umana è molto più importante di qualsiasi altro interesse, e se noi mettiamo in pericolo i tifosi il successo non vale niente".