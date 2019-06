Rally, Sordo torna al successo in Sardegna

16/06/2019

Clamoroso colpo di scena al Rally d'Italia. In Sardegna a vincere è stato Dani Sordo, che con la sua Hyundai ha approfittato della sfortuna di Tanak nella power stage finale. L'estone era al comando della classifica, quando è finito largo in un tornantino per problemi allo sterzo e ha perso oltre due minuti. Così lo spagnolo, al primo successo dal 2013, si è imposto con 13"7 su Suninen (Ford) e 32"6 su Mikkelsen, terzo con l'altra i20.