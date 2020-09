Motocross: Cairoli fa 35 anni e si vuole regalare il 10° titolo

Festeggiare il compleanno in testa al mondiale. Tanta roba per Tony Cairoli che spegne 35 candeline con le speranze ancora tutte accese di conquistare un altro titolo. Ne ha già 9, come Valentino Rossi, ha vinto 91 gran premi, come Michael Schumacher, ha attraversato tre generazioni vincendo e soffrendo, 17 stagioni sempre da protagonista. Alla sua età un pilota di motocross solitamente è consumato, svuotato, lui si presenta la cancelletto di partenza con l’entusiasmo di un ragazzino, dimenticando quei dolori a ginocchia e spalle, ricordo insistente di mille botte, che accompagnano ogni sua manche. Domenica a Mantova, poi mercoledì e ancora domenica, la tripla sfida per dare sostanza ad una classifica che vede lui e Tim Gajser in feroce duello per la gloria, la parola che insieme a velocità e fango è titolo della sua autobiografia e tatuata sulla schiena. Buon compleanno Tony!