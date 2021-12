Il motocross piange René Hofer: ucciso da una valanga

IL DRAMMA

Il giovane campione austriaco della Ktm era impegnato in un'escursione sugli sci con un gruppo di dieci amici, di cui altri due hanno perso la vita. Il ricordo di Herlings: "Eri come un fratellino"

Il motocross è in lutto per la scomparsa del giovane campione René Hofer. Il 19enne austriaco, pilota ufficiale della Ktm nel Mondiale MX2, è morto travolto da una valanga durante un'escursione con gli sci sulle nevi di Lackenspitze, nel suo paese natale, insieme a dieci amici. Oltre a lui, hanno perso la vita altre due delle sette persone rimaste coinvolte nell'incidente.

Hofer aveva da poco chiuso la stagione iridata al sesto posto della classifica generale, con due vittorie di manche e numerosi piazzamenti sul podio oltre al successo assoluto di classe al Motocross delle Nazioni di Mantova. Era considerato uno dei talenti emergenti della disciplina.

L'EMOZIONE DI HERLINGS: "PRIMA INSIEME, ORA IN PARADISO"

Anche Jeffrey Herlings, l'olandese fresco di titolo della MXGP e compagno di team di Hofer, ha lasciato un toccante ricordo dell'amico. “Non ci posso credere. Abbiamo trascorso un sacco di tempo insieme, anche la scorsa settimana in Italia abbiamo diviso la stessa stanza, ed oggi sei in paradiso. Il mio cuore è a pezzi, il mio corpo è vuoto e la mia testa ancora non ci crede. Tu eri come un fratellino per me, chiedevi sempre consigli, abbiamo riso davvero tanto insieme. Le mie preghiere vanno alla tua famiglia, ti voglio bene fratello", le sue parole in una storia su Instagram.