Motocross, Cairoli: "Finalmente sono tornato, ora devo ritrovare il ritmo gara"

Antonio Cairoli è tornato. Sette mesi dopo l'infortunio alla spalla il siciliano ha partecipato agli Internazionali di motocross chiudendo subito a podio: secondo posto nella classe MX2 e terzo nella Supercampione. "Non sono ancora al top ma siamo contenti e sulla via giusta - racconta nell'intervista esclusiva a Sportmediaset -. La riabilitazione è stata difficile e non è ancora terminata, mi sono venuti tanti pensieri in testa ma poi sono migliorato giorno dopo giorno".