Melandri e Fabrizio, #IoRestoACasa in versione hot...

L'emergenza coronavirus costringe tutti noi a stare in casa e in questi giorni sono stati i vip a postare foto o video sui social dalle rispettive abitazioni per sensibilizzare i propri followers a seguire le direttive del Governo. Tra loro però c'è anche chi ha scelto un modo più... hot per invitare chi li segue a stare in casa: Marco Melandri e Michel Fabrizio.