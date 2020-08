Marco Andretti in pole position, Fernando Alonso per la storia: Indy 500, ci siamo

500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS

Sta per completarsi il conto alla rovescia verso la 104esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis, la più anomala di sempre. Spostata in avanti di tre mesi rispetto alla tradizionale data di fine maggio, nel Memorial Day Weekend americano, ma sempre attesissima ed affascinante. Le ultime due ore e mezzo di prove libere di ieri (il cosiddetto Carb Day, una sorta di warm up) si sono chiuse con il miglior tempo di Pato O’Ward, uno dei … rookies (esordienti) al via.

Messicano di Monterrey (per diversi anni tappa inaugurale del campionato Indycar), O'Ward ha ottenuto il miglior tempo della sessione, girando a 225,355 miglia orarie al volante della Dallara-Chevrolet del team Arrow McLaren SP. Per la squadra che schiera al via anche Fernando Alonso, il Carb Day (fondamentale per provare le monoposto in configurazione gare ed in condizione di traffico in pista) è filato via liscio e piuttosto promettente, considerando anche il quinto tempo di Oliver Askew, lui pure un rookie.

Tra i due giovani piloti Arrow McLaren tre precedenti vincitori della corsa, ciascuno con un successo a testa. Secondo tempo per Scott Dixon (primo nel 2008 e cinque volte campione Indycar). Il neozelandese, dominatore della stagione in corso, è alla guida della Dallara-Honda del Chip Ganassi Racing ed occupa la sesta posizione in griglia. Terzo tempo per il californiano Alexander Rossi (Dallara-Honda Andretti Autosport) e vincitore della Indy 500 nel 2016. Quarto tempo per il giapponese Takuma Sato (primo al traguardo di tre anni fa, al via dall’esterno della prima fila) con la Dallara-Honda Rahal Letterman.

In ombra sono rimasti alcuni dei protagonisti più attesi, ad iniziare da Fernando Alonso. A caccia della Tripla Corona (24 Ore di Le Mans, GP di Montecarlo e Indy 500, appunto), prima di tornare a tempo pieno in Formula Uno con la Renault, lo spagnolo scatterà dalla 26esima posizione, al centro della nona fila, il pilota più … lento (si fa per dire) del trio McLaren Arrow SP ed anche nel Carb Day l’ex ferrarista non è uscito dall’anonimato, mettendo a segno la 23esima prestazione. Meglio comunque del “polesitter” Marco Andretti (28esimo) che – con la Dallara-Honda Andretti/Herta – va all’assalto del successo in una corsa che la grande famiglia da corsa italo-americana ha vinto una sola volta (con suo nonno Mario) nell’ormai lontanissimo 1969.

Punta invece al poker Helio Castroneves che ha smesso da alcuni anni la tuta da pilota a tempo pieno ma torna regolarmente in pista a Indy (con il Team Penske) per inseguire il quarto successo dopo quelli del 2001, 2002 e 2009), che gli permetterebbe di raggiungere AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears in cima all’albo d’oro della Indy 500. Autore del 17esimo tempo nel Carb Day, il brasiliano scatta dalla 28sima casella dello schieramento (decima e penultima fila). Riuscisse nell’impresa, sarebbe solo la terza volta che un pilota riesce a vincere partendo da quella posizione (lontano dai primi) ed Helio sarebbe in ottima compagnia: gli altri sono infatti Ray Harroun (più di un secolo fa, nel 1911, in occasione della prima edizione della 500 Miglia) e poi Louis Meyer nel 1936. Si tratterebbe di un’impresa sensazionale, a maggior ragione pensando che Castroneves ed i suoi compagni di squadra del Team Penske (Josef Newgarden, Will Power ed il vincitore del 2019 Simon Pagenaud) scattano tutti da metà schieramento in giù, al volante delle Dallara Penske spinte dal motore Chevrolet, fin qui nettamente inferiore a quello Honda. Anche se … davanti a tutti con Pato O’Ward nell’importantissimo Carb Day!