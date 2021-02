La doppia vita di Alexander Albon: riserva Red Bull in F.1, titolare... Ferrari nel DTM!

DTM

La Ferrari approda DTM con il team Ferrari AF Corse e lo fa con una livrea particolarmente insolita e"! lontana" dal classico rosso che - anche nelle gare per vetture Sport - ha quasi sempre contraddistinto le auto del Cavallino Rampante. Il team correrà con due Ferrari 488 GT3 Evo 2020 nella doppia livrea... Red Bull e Alpha Tauri! Al volante ci saranno i giovani neozelandesi Liam Lawson e Nick Cassidy ma soprattutto Alexander Albon, reduce da due stagioni di alti e bassi in Formula Uno.

Dopo due stagioni lontane dai circuiti del DTM, Red Bull torna quest'anno nel vivo della sfida con una coppia di Ferrari 488 GT3 Evo 2020 preparate da AF Corse, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da quando ha vinto la sua gara di debutto nel 2016, la 488 GT3 è diventata uno dei modelli di maggior successo nella storia della Ferrari, con un totale complessivo e di classe di 355 vittorie, 640 podi e 91 campionati in 636 gare. In più, il team AF Corse ha ottenuto numerosi titoli nel Campionato Mondiale di Endurance, oltre alle vittorie di Le Mans. Il Team Principal e proprietario Amato Ferrari afferma: “Questa sfida è iniziata grazie a Gerhard Berger, è sua l'idea. Abbiamo una sola ambizione: la vittoria, ci sono tutti i requisiti per ambire al successo".

Il neozelandese Liam Lawson correrà l'intera stagione nell’abitacolo della 488 nelle livrea Red Bull, mentre il britannico di origini thailandesi Alexander Albon e l'altro "kiwi" Nick Cassidy condivideranno il volante della Ferrari "vestita" AlphaTauri.

Campione 2019 nella Toyota Racing Series in Nuova Zelanda, Lawson ha vinto due gare in F.3 la scorsa stagione, il 18enne e quest'anno si... sdoppierà tra DTM appunto e Formula 2 con Hitech Grand Prix. Molto più conosciuto e molto più esperto naturalmente Alexander Albon che. dopo due stagioni da titolare in Formula Uno con Toro Rosso e Red Bull è stato retrocesso al ruolo di test driver e riserva e guiderà la 488 Alpha Tauri quando sarà libero dagli impegni nel Mondiale.

"Il DTM è una grande serie con piloti di grande talento e gare emozionanti. Ho guidato questo tipo di auto solo una volta nel 2015, sono molto diverse dalle monoposto di F1. C'è molto meno carico aerodinamico e le gomme sono molto diverse, quindi è richiesto uno stile di guida differente. Ci vorrà del tempo per abituarsi, ma non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida quando non sarò impegnato in F1".

Ad alternarsi con Albon al volante della Ferrari biancoblu sarà quindi Nick Cassidy, due volte campione della Toyota Racing Series (2012 e 2013) e vincitore della e ha "tripla corona" giapponese formata da Super Formula, Super GT e All Japan Formula 3. Nick gareggerà a sua vlta nel DTM quando libero dagli impegni con Envision Virgin Racing in Formula E.

Con il passaggio al regolamento tecnico GT3, il DTM affronta un stagione particolarmente incerta e delicata. Resta la caratteristica unica di due gare sprint di 55 minuti più un giro ciascuna, senza cambi pilota e con pit stop obbligatorio per il cambio gomme. La stagione prevede otto weekend di gara: quattro in Germania e quattro nel resto dell'Europa tra Belgio, Austria, Olanda ed anche Italia, a Monza, dove il campionato prenderà il via nel terzo weekend di giugno.