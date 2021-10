Logitech McLaren G Challenge: iniziate le qualifiche italiane

SIM RACING

Tutti i piloti virtuali potranno misurarsi con Assetto Corsa Competizione su tre leggendarie piste del Belpaese per raggiungere la finale del 28 novembre: si comincia da Imola

Logitech G, leader nelle tecnologie da gaming, ha annunciato in partnership con Samsung e AK Informatica che il portale ufficiale italiano della Logitech McLaren G Challenge, competizione di Sim Racing tanto apprezza dai racers di tutto il mondo, ha aperto i battenti. Le qualifiche si svolgeranno su Assetto Corsa Competizione, il noto software di simulazione di guida di Kunos Simulazioni, su tre iconici tracciati italiani in modalità hotlap. Si partirà da Imola, che ospiterà i sim driver italiani dal 4 al 17 ottobre, per proseguire con Monza dal 18 al 31, finendo con Misano, dal 1 al 14 novembre. Ogni pista qualificherà 12 sim driver, per un totale di 36 piloti per la finalissima, in programma il 28 novembre alle ore 16:00, competizione che si svolgerà interamente online e che sarà castata e trasmessa dalla splendida e ipertecnologica cornice dell’eSport Palace di Bergamo, tra i principali cuori pulsanti dell’Esport in Italia.

Tra gli ospiti della giornata, la giornalista Federica Masolin, da anni principale volto televisivo della Formula 1, e Blink46, influencer tech tra i più importanti in Italia e grande appassionato di motori. Il Torneo eleggerà quindi il vincitore ufficiale della Wild Card Italiana, che potrà rappresentare l’Italia nella Finalissima Mondiale in programma ad inizio 2022.

Daniele Patisso, Head of Marketing della divisione IT di Samsung Electronics Italia e Partner dell’evento, ha dichiarato: “Siamo lieti e orgogliosi di collaborare con Logitech G nella Logitech McLaren G Challenge. Samsung è da sempre focalizzata sul gaming sia con i nostri prodotti, tra tutti i Monitor Gaming Odyssey in grado di offrire ai gamer di ogni livello un’eccellente qualità di immagine per un’esperienza di gioco senza pari, sia con numerose iniziative dedicate al mondo degli eSport, che appassiona un numero sempre più crescente di persone”.

Alessio Cicolari CEO di AK Informatica, Tech Partner ufficiale della G Challenge, aggiunge: “E’ un piacere ed un onore essere di nuovo al fianco di un partner importante per noi come Logitech G. Il Sim Racing è sempre stato il filone Gaming/Esports che ci ha contraddistinto da vari anni, molti dei nostri tornei e manifestazioni a tema motorsport elettronico sono supportati da Logitech G. Il mercato del Sim Racing è in forte espansione sia in termini di prodotti venduti che di utenti appassionati alle trasmissioni ed eventi di intrattenimento creati attorno alle competizioni virtuali, siamo sicuri quindi che anche questa nuova versione della Wildcard italiana della Logitech G Challenge sarà un successo”.

Marco Massarutto, Co-Founder ed Executive Manager di Kunos Simulazioni: "Siamo orgogliosi di continuare a supportare Logitech per questo fantastico evento. È una competizione che avvicina il pubblico al mondo del Sim Racing e Assetto Corsa Competizione rappresenta un modo per chi vuole sentire sulla pelle lo stesso brivido dei piloti e in un torneo come questo vede l’opportunità di una sfida che è sempre prima di tutto con sé stessi".

Il torneo di quest’anno vede tante novità rispetto al recente passato: si è infatti espanso ed include tre divisioni: Open Wheel, Stock Car e Sport Car Racing. In questo suo quarto anno, la G Challenge verrà giocata su iRacing e Assetto Corsa Competizione, e già a partire dallo scorso luglio piloti da tutto il mondo si stanno sfidando a colpi di ‘giri veloci’ per raggiungere la vetta delle classifiche.

“Siamo davvero elettrizzati di avere la possibilità, per il quarto anno consecutivo, di mettere a disposizione dei tantissimi fan del motorsport in Italia una competizione come la Logitech McLaren G Challenge, che permette a tutti, non solo ai professionisti, di competere ad alti livelli. Avere dei partner tanto importanti, come Samsung e AK Informatica, ci rende felici e orgogliosi. Non vediamo l’ora di partire e vedere come andrà a finire. Il 2021 per lo sport italiano è stato un anno pazzesco, magari la nostra Wild Card farà sì che anche il 2022 parta nel migliore dei modi…” chiosa infine Raffaella Carissimi, Senior Marketing Specialist di Logitech G Italia.

Le registrazioni per le qualifiche online italiane sono ora aperte su italy.logitechgchallenge.com.