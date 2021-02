Formula 3: Correa torna al volante dopo il tragico incidente a Spa del 2019

FORMULA 3

A un anno e mezzo dal tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert e ha sconvolto la sua, Juan Manuel Correa torna a correre. Il pilota americano di origine ecuadoriana, 21 anni, sarà sullo schieramento della Formula 3 con la ART, dove farà coppia con Frederik Vesti, da poco entrato nel vivaio della Mercedes. F1, a Spa nel ricordo di Hubert Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Nel 2019 a Spa Correa riportò danni gravissimi alle gambe, che lo costrinsero a sottoporsi a molteplici operazioni e una lunga riabilitazione, nell'incidente in cui morì Anthoine Hubert. A un anno esatto dallo schianto, il 21enne pilota ebbe il coraggio di tornare in Belgio per rendere omaggio allo sfortunato collega. E proprio a Spa ribadì la sua volontà di tornare in pista. Riparte dalla Formula 3, un gradino sotto la Formula 2, ma la promessa è stata mantenuta.

L'ANNUNCIO DI CORREA