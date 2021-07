F1H2O e Aquabike tornano a Sharjah per il tradizionale appuntamento di fine anno

MOTONAUTICA

Ufficializzato il classico appuntamento: in acqua del 13 al 18 dicembre

H2O Racing, Promoter e organizzatore del UIM F1H2O World Championship e del UIM-ABP Aquabike World Championship, annuncia il Grand Prix of Sharjah, UAE che si svolgerà dal 13 al 18 dicembre. Dal lontano 2000 lo splendido scenario di Khalid Lagoon ha sempre ospitato la tappa finale del Campionato diventando così la location “più longeva” della storia di H2O Racing e quella dove si sono svolte le “battaglie” più appassionanti per la conquista del titolo di Campione del Mondo.

Proprio al termine dell’ultima gara disputata, nel dicembre 2019, si erano svolti i festeggiamenti per i 20 anni del Grand Prix of Sharjah e della collaborazione tra H2O Racing e Sharjah Tourism con la promessa da entrambe le parti di continuare ancora per molti anni questa avventura insieme. Promessa che evidentemente, dopo due anni di stop forzato, a ripartire da quest’anno verrà mantenuta!

“Siamo molto felici di riprendere le gare a Sharjah - dice Lavinia Cavallero Sr Vice President di H2O Racing - una location che ci ha sempre accolti con grande entusiasmo e affetto e che è ormai nel cuore di tutti noi organizzatori, staff e piloti. Desidero ringraziare profondamente il nostro partner storico Sharjah Tourism che ha sempre creduto in noi e che ha sempre permesso il realizzarsi delle più belle gare della nostra storia mettendo in campo professionalità, serietà e passione per questo sport. Sharjah significa molto per tutti noi e per me personalmente: rappresenta il coronamento di un anno di lavoro, di avventura, di fatiche e questo appuntamento di fine Campionato è diventato ormai negli anni come una “riunione di famiglia”. Un particolare ringraziamento va a sua HE Khalid Al Midfa, Chairman di Sharjah Commerce and Turism Development che mi onora della sua amicizia e cui va tutta la mia riconoscenza e stima”.

HE Jasim Al Midfa aggiunge: “Il Grand Prix di Sharjah è diventato nel tempo uno degli appuntamenti più popolari, importanti e seguiti a Sharjah che si presenta così come una destinazione leader negli sport acquatici. Sono estremamente felice di dare nuovamente il benvenuto quest’anno a tutto il team di H2O Racing e riprendere così la tradizione degli eventi sportivi che hanno sempre rappresentato un grande successo per Sharjah Tourism”.

Appuntamento a Sharjah dal 13 al 18 dicembre per l’UIM F1H2O Grand Prix of Sharjah numero 21!