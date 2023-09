F1H20, attesa per la tappa di Olbia: nuovo format di gara

in sardegna

Ancora una volta Olbia e la Sardegna fanno da apripista nella Formula 1 di Motonautica. H2O Racing ha annunciato infatti un nuovissimo formato di gara per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, penultima tappa del UIM F1H2O World Championship, che si svolgerà ad Olbia dal 29 settembre all'1 ottobre. Per questo nuovo eccitante formato il programma di gara è stato modificato limitando la finale del gran Premio a 16 barche sulle 20 partecipanti al Campionato.

Ecco come si svolgerà nel dettaglio il Gran Premio che si correrà come al solito nello spettacolare circuito accanto al Molo Brin.

Le barche verranno divise in due gruppi (gruppo A con i numeri pari e gruppo B con i numeri dispari) che correranno le Prove Libere a partire dalle ore 15 di venerdì 29 settembre dopo le consuete registrazioni e i controlli tecnici. Il sabato mattina si correrà una sessione speciale di qualifiche della durata di 30 minuti a partire dalle ore 10. Ogni gruppo disputerà poi nel pomeriggio una “Sprint Race” della durata di 15 minuti (per ciascun gruppo) partendo seguendo l’ordine dei tempi registrati nelle qualifiche del mattino.

I primi 7 piloti con il miglior tempo di ogni gruppo si qualificheranno per la gara di domenica a condizione che abbiano terminato la Sprint race e completato almeno il 70% dei giri.

Gli ultimi due posti al pontone di partenza verranno determinati la domenica mattina alle ore 10 in una sessione di “ripescaggio” della durata di 20 minuti. Saranno potenzialmente 6 le barche che si sfideranno nel ripescaggio e le due più veloci, indipendentemente dal loro gruppo, completeranno la griglia di partenza. Le barche già qualificate avranno inoltre la possibilità di effettuare 30 minuti di warm-up a partire dalle 10.30 al termine del ripescaggio.

La gara finale del Regione Sardegna Grand Prix of Italy prenderà il via alle 15 di domenica 1 ottobre con 16 barche che si posizioneranno secondo i tempi registrati nelle sprint race con le due barche “ripescate” in 15ma e 16ma posizione. Come è evidente il programma di gara si estenderà per molte più ore nella giornata rispetto al precedente formato e offre così al pubblico uno spettacolo continuo con diverse e nuove sessioni di gara ricche di adrenalina

La Sardegna è un elemento fondamentale del calendario di H2O Racing e ha ospitato alcuni dei Gran Premi più spettacolari sia di Formula 1 che di Aquabike. Grazie al grande supporto che da sempre riceve dalle autorità e dagli organizzatori, alla popolarità che lo sport motonautico ha conquistato tra gli abitanti e i turisti che affollano ogni anno la città gallurese, alle immagini spettacolari della Sardegna nelle televisioni di tutto i mondo durante le gare, fanno di Olbia una delle tappe più amate del circuito. Non sorprende quindi che H2O Racing abbia deciso di introdurre questo nuovo formato di gara proprio ad Olbia. Appuntamento quindi al Molo Brin per un weekend di gare non stop.