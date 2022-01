Dallo Speedway di Indianapolis all'ovale di Daytona: Jacques Villeneuve... a tutto tondo!

NASCAR

Vincitore della Indy 500 del 1995, il figlio di Gilles Villeneuve pronto a tentare la qualificazione per la prossima 500 Miglia di Daytona NASCAR.

di

STEFANO GATTI

Eclettico come solo Fernando Alonso nel motorsport contemporaneo, anzi forse ancora di più! Stiamo parlando di Jacques Villeneuve che, a cinquant'anni suonati (ne compirà cinquantuno il prossimo 9 aprile), coltiva un nuovo sogno a quattro ruote: quello di prendere parte alla Daytona 500 che il prossimo 20 febbraio aprirà il calendario 2022 della massima divisione della NASCAR. Il campione canadese ha sostenuto nei giorni scorsi un test al volante della Ford Mustang GT del team olandese Hezeberg proprio sull'ovale della Florida. Zack Albert | NASCAR Digital Media

“Sarebbe eccitante. L'ultima volta che ho corso nella NASCAR negli USA (dal 2019 al 2021 Jacques ha preso parte alla NASCAR Whelen Euro Series, ndr) è stato un bel po' di tempo fa. Credo fosse a Sonoma nel 2013, sono passati molti anni. Sarà molto speciale perché (la Daytona 500, ndr) è una gara unica. Prendervi parte è speciale e non è affatto semplice perché dovrei passare attraverso le qualifiche e le gare di qualificazione. Una cosa un po' stressante, per questo già essere al via sarebbe una bella soddisfazione. Da parte mia potrei portare un po' di esperienza alla squadra che è al debutto ed è molto piccola. Quindi c'è molto da fare. Per ora ci concentriamo su Daytona, poi spero di poter fare anche altre gare".

Così Jacques Villeneuve ha riassunto la sua esperienza nei test precampionato della NASCAR al volante della Mustang GT numero 27 (quello reso mitico alla Ferrari da suo papà Gilles!), molto appropriatamente orange" del team olandese (appunto) che potrebbe fornirgli l'occasione di diversificare - ulteriormente - il curriculum di una carriera agonistica che - al tramonto dei "giorni grandi" della Formula Uno - non è in realtà mai terminata...

Presentato lo corso autunno, il team Hezeberg è nato dalla collaborazione tra l'ex pilota olandese di vetture turismo e sport Toine Hezemans, il suo connazionale imprenditore Ernst Berg ed il Reaume Brothers Racing come indispensabile supporto tecnico. Il piano iniziale è quello di entrare gradualmente nella NASCAR, con una stagione part time essenzialmente focalizzata sui pochi appuntamenti della NASCAR Cup Series (la... premier class della specialità) che di corrono su tracciati stradali: Sonoma appunto, Road America, Watkins Glen e... Indianapolis dove, oltre alla Brickyard 400, si corre anche una tappa sul tracciato stradale all'interno dello Speedway. Pilota titolare è Loris Hezemans ma il 24enne olandese non ha ancora ricevuto l'autorizzazione a correre sui superspeedways (come Daytona, Charlotte oppure Talladega): da qui la candidatura-Villeneuve. Il campione canadese ha corso a più riprese nei vari campionati sanciti dalla NASCAR tra il 2007 (all'indomani del suo ritiro dalla Formula Uno) fino al 2013 ma - al dI fuori di una manciata di apparizioni nella serie principale - il suo impegno ha riguardato essenzialmente la serie Nationwide, quella Canadian Tire e la spettacolare Supertruck Series, con puntate nella stock car brasiliana e - come detto sopra - nella serie europea.

Per tornare all'inizio, un pilota eclettico e super-appassionato, Villeneuve- Di una razza ormai rarissima: sotto tutti i punti di vista e ad ogni latitudine perché il canadese può vantare apparizioni anche in Formula E, alla 24 Ore di Le Mans, nel campionato australiano V8 Supercars (una sorta di DTM "Down Under") ed in quello USA di Rallycross. Senza naturalmente dimenticare la carriera ed i successi del figlio di Gilles nel Mondiale di Formula Uno e la vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis del 1995, perla di una stagione che avrebbe visto Jacques conquistare il titolo CART.