Dakar: tra le moto vince ancora Cornejo Florimo, Walkner nuovo leader. De Villiers trionfa nelle auto

TAPPA 9

Bis del cileno della Honda; l'austriaco della Ktm guida la generale, buon diciottesimo posto per Petrucci. Il sudafricano si impone nella tappa, mentre Al-Attiyah allunga su Loeb

La nona tappa della Dakar 2022 (287 km cronometrati di Wadi Ad Dawasir) premia tra le moto Jose Ignacio Cornejo Florimo, che bissa il successo della settima speciale: in vetta alla classifica generale c'è ora Matthias Walkner, che toglie la vetta a Sam Sunderland. Sorride Danilo Petrucci, che arriva diciottesimo. Nelle auto vince invece il sudafricano Giniel De Villiers, con Nasser Al-Attiyah terzo al traguardo che allunga su Sébastien Loeb.

MOTO

Tra le moto, seconda vittoria di tappa in questa edizione della Dakar per Jose Ignacio Cornejo Florimo. Il cileno della Honda, infatti, bissa il successo della settima e trionfa nella nona, i 287 km cronometrati di Wadi Ad Dawasir, anticipando esattamente come nella speciale della Riyadh-Al Dawadimi l'argentino della Ktm Kevin Benavides (+1'26"), con il compagno di squadra, l'americano Ricky Brabec, che completa il podio virtuale (+1'47"). Una frazione che non può non far felice anche Matthias Walkner: l'austriaco della Ktm, infatti, è ora il nuovo leader della classifica generale a tre tappe dalla conclusione della Dakar 2022. Un quarto posto di giornata che consente il sorpasso a Sam Sunderland in vetta: ma il britannico della GasGas è a soli 2'12" di distacco, con Van Beveren (Yamaha) a +3'56" e Quintanilla (Honda) a +4'41" a completare il gruppetto di piloti a meno di 10 minuti da Walkner: tutto aperto, insomma, per un finale ancora tutto da scrivere, con tre speciali rimaste. Giornata più che positiva per Danilo Petrucci, diciottesimo al traguardo a +8'42" di distacco da Cornejo Florimo dopo una partenza sprint che lo vedeva terzo dopo i primi 80 km.

AUTO

Tra le auto a dominare all'arrivo di Wadi Ad Dawasir sono il Sudafrica, che piazza due piloti nelle prime due posizioni, e la Toyota, che domina il podio. Ad aggiudicarsi la speciale è Giniel De Villiers, capace insieme a Dennis Murphy di battere per appena 9" il connazionale Henk Lategan (e Brett Cummings). Per il 49enne di Barrydale si tratta della diciottesima vittoria di tappa in questa competizione. Una splendida frazione che regala altre soddisfazioni a Nasser Al-Attiyah, sempre più dominatore della classifica generale. Il qatariota, infatti, completa il podio arrivando a 1'04" da De Villiers, rosicchiando 1'07" a Sébastien Loeb, quinto con la sua Bahrain Raid ad appena quattro secondi dal quarto posto di Mattias Ekstrom (Audi). Il vantaggio in graduatoria di Al-Attiyah, a tre tappe dal termine, cresce ulteriormente: ora, il francese è a +39'05" dal leader, e la sensazione è che solo un clamoroso ribaltone possa portare Loeb ad aggiudicarsi il titolo nelle auto. Ancora più staccato Yazeed Al Rajhi: il saudita dell'Overdrive Toyota chiude quattordicesimo a 6'35" da De Villiers e perde altri 5 minuti e mezzo da Al-Attiyah, con il ritardo in graduatoria adesso vicino all'ora (+58'44"). Sesto posto di giornata, invece, per Carlos Sainz (Audi), giunto al traguardo con un ritardo di 2'48".