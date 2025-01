Dakar 2025, sesta tappa: De Mevius vince tra le auto, Brabec nelle moto

MOTO

I colpi di scena su due ruote arrivano all'alba della partenza: Ross Branch, infatti, cade ed è fuori. Secondo lo scorso anno nella generale e quarto prima della sesta frazione, il pilota dell'Hero Motorsports alza bandiera bianca, così come altri due nomi importanti come Cox e Kevin Benavides. La tappa di giornata, invece, va a Ricky Brabec, campione in carica. L'americano dell'Honda supera per 51 secondi il muro delle 5 ore di prova e anticipa il compagno di squadra Adrien Van Beveren, con Cornejo Florimo terzo. Restano comunque più di 23 i minuti da recuperare in classifica generale, visto che Daniel Sanders arriva nono a +5'43". Chi recupera, ma poco in ottica generale, è Tosha Schareina: lo spagnolo dell'Honda è quarto a +2'27" (sfuma dunque una clamorosa tripletta per il team vincitore di giornata) e recupera più di tre minuti. Il vantaggio nella generale dell'australiano della Ktm (+11'46), tuttavia, è ancora rassicurante.