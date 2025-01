Dakar 2025, 7a tappa: pokerissimo per Sanders, Lategan vede vacillare la leadership nelle auto

AUTO

Un errore di compilazione nel roadbook modifica la tappa delle auto: il settore "incriminato", che aveva fatto perdere terreno a molti corridori, viene neutralizzato e i distacchi svaniscono. La settima tappa, che parte senza i ritirati Chicherit e Price, rischia di risultare comunque determinante per la classifica finale. Al-Attiyah riprende subito le Mini di Ferreira e De Mevius, ma non è il vincitore di giornata. Inizialmente si consuma una sfida a due tra Serradori e Moraes, poi il brasiliano lotta contro sé stesso e contro il tempo. Moraes e la sua Toyota dominano infatti la 7a tappa col tempo di 4h01'49, precedendo le Ford superstiti di Ekstrom (+7'41") e Guthrie (+9'28"). Il team M-Sport sta uscendo alla distanza e Nasser Al-Attiyah non riesce a sopravanzarlo con la sua Dacia Sandrider, chiudendo quarto a 11'15": seguono Quintero (+11'38"), Cristina Gutierrez (+12') e Yazeed Alrajhi (+12'48"), con quest'ultimo che guadagna molto. Henk Lategan non chiude infatti nella top-10 e perde addirittura 19'43" dal vincitore, in quella che potrebbe essere una delle giornate decisive per la Dakar delle auto. Il risultato del sudafricano infatti non gli costa la leadership per un soffio: il suo vantaggio su Alrajhi nella generale si riduce a 21 secondi. Torna in gioco anche Ekstrom, che ora è terzo a 10'25", con Al-Attiyah in quarta posizione: 21'57" di ritardo per Nasser. Top-10 per Guthrie (+40'01") e Serradori (+54'20"), oltre l'ora di ritardo sia Yacopini che Quintero. Il vincitore odierno Moraes esulta solo per il successo di tappa visto che, complici una penalizzazione e il tempo perso ieri, è già fuori dai giochi per la vittoria finale.