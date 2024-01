Dakar 2024, seconda tappa: vincono Peterhansel e Cornejo Florimo

DAKAR

Il francese si impone nelle auto, con Sainz nuovo leader. Il cileno trionfa tra le moto ma Branch conserva la vetta

La seconda tappa della Dakar 2024 premia Stéphane Peterhansel e Nacho Cornejo Florimo. Tra le auto, il francese dell'Audi batte il connazionale Sébastien Loeb (Bahrain Raid Extreme) e Seth Quintero (Toyota), con Carlos Sainz nuovo leader della generale. Dominio Honda, invece, tra le moto: vince il cileno davanti a Luciano Benavides (Husqvarna) e al compagno di squadra Pablo Quintanilla. In vetta resta però ancora Ross Branch (Hero Motosports).

Stéphane Peterhansel scrive la storia della Dakar: vincendo la seconda tappa (da Al Henakiyah ad Al Duwadimi con 463 km di speciale), il francese dell'Audi raggiunge i 50 successi di frazione, eguagliando Ari Vatanen. Il transalpino anticipa di soli 29 secondi il connazionale Sébastien Loeb (Bahrain Raid Extreme), mentre a completare il podio è l'americano Seth Quintero (Toyota) a +3'11", con Nasser Al-Attiyah quarto (+6'28"). Quinto Al Rajhi, mentre l'altro soddisfatto di giornata è certamente Carlos Sainz, che si prende la vetta della generale e ha ora un minuto e 51 secondi di vantaggio proprio su Al Rajhi, con Loeb terzo a +4'17". Una giornata dunque storica per la Dakar che definisce ulteriormente la generale, anche se siamo solo all'alba di una lunghissima lotta per la vittoria finale.

Tra le moto, invece, non cambia la classifica generale: in vetta resta Ross Branch, ma il grande vincitore di giornata è Nacho Cornejo Florimo: il cileno dell'Honda accorcia le distanze e completa una giornata perfetta per il suo team, che piazza tre piloti in top 5. Il sudamericano trionfa davanti all'argentino Luciano Benavides (+5'59"), mentre il compagno di team e connazionale Pablo Quintanilla è terzo. Tra lui e Brabec, Sebastian Buhler, quarto di giornata. La Hero Motosports conserva però la vetta della classifica complessiva proprio grazie a Ross Branch, che tuttavia ha ora solo 2 minuti e 55 secondi di vantaggio su Cornejo Florimo, che suona la carica. Lunedì, la terza frazione da Al Duwadimi ad Al Salamiya, con 438 km di speciale.