Dakar 2022, Petrucci positivo al Covid: rischia di non partire

FORFAIT IN VISTA

Il pilota della Ktm sta effettuando nuovi tamponi, ma la sua presenza rally raid è in forte dubbio

Danilo Petrucci rischia di non partecipare alla Dakar 2022. Il pilota della Ktm è risultato infatti positivo al Covid nell’ultimo tampone obbligatorio per l'accesso al bivacco del rally raid e la sua presenza in gara è fortemente a rischio. Asintomatico, Petrucci ora si sta sottoponendo a ulteriori controlli per capire se si è trattato solo di un falso positivo. Il test sierologico rappresenta infatti l'ultima chance per prendere parte alla gara che scatta il 1 gennaio. twitter

Dopo la microfrattura di poche settimane fa, dunque, Petrucci deve fare i conti con un nuovo problema in vista dell'inizio della Dakar. In Arabia Saudita, del resto, le misure per evitare il diffondersi del Covid all'interno del struttura di gara sono molto rigide: tampone in aeroporto e tampone prima di entrare nella "bolla" che accompagnerà tutto il rally fino alla conclusione del 14 gennaio. E a pochi giorni dal via per uscire dai giochi basta poco.