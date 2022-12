Audi esulta: il prologo della Dakar 2023 va ad Ekstrom | Price vince nelle moto

DAKAR

3º Peterhansel dietro a Loeb, “solo” 6º Sainz. A rappresentare l’Italia nel prologo del rally-raid è tornato Franco Picco, affiancato nella Fantic da Alex Salvini

© Getty Images I primi 13 chilometri del Rally Dakar 2023 sono volati via e hanno avuto un vincitore su tutti nella categoria delle auto. L’Audi porta a casa due piazzamenti sul podio con Ekstrom 1º e Peterhansel 3º. In mezzo ai due si piazza il “boss” dei rally, Sebastien Loeb con la BRX. Tra le moto, a esultare è Toby Price con la KTM che ha chiuso davanti a Sanders e Branch.

AUTO

A conquistare il prologo del rally-raid più famoso al mondo è Mattias Ekstrom a bordo dell’Audi. Lo svedese ha preceduto Sebastien Loeb di un solo secondo. Il suo compagno di squadra in Audi, Stephane Peterhansel, è salito sul terzo gradino del podio davanti al campione in carica, Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz ha completato il prologo con il sesto tempo, a 14 secondi dal compagno di squadra svedese. "El Matador" sarà quindi il sesto pilota a scegliere la sua posizione di partenza per la prima tappa, davanti a Yazeed Al-Rajhi, terzo alla Dakar 2022, Jakub Przygonski, Orlando Terranova ed Henk Lategan.

MOTO

Toby Price ha vinto il prologo della 45ª Dakar davanti al collega australiano Daniel Sanders. La battaglia per l'ultimo gradino del podio è stata combattuta, con tre piloti nello stesso secondo. Ross Branch ha battuto Joan Barreda e Kevin Benavides per il terzo posto. Nonostante sia partito ultimo, Sam Sunderland ha chiuso 10º e sarà l'ultimo pilota a scegliere la sua posizione di partenza per la prima tappa. 32º tempo per il nostro Alex Salvini, con Paolo Lucci 36º. Chiude 106ª la leggenda Franco Picco, che ha rappresentato il team ufficiale Yamaha Italia alla Dakar negli anni '80.