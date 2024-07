Antonelli, prima vittoria in F2 a Silverstone! Wolff: "Kimi pronto per la F1"

FORMULA 2 SPRINT RACE

Il giovanissimo talento italiano al comando dal via alla bandiera a scacchi

© Getty Images Prima vittoria per Andrea Kimi Antonelli che ha sbaragliato la concorrenza in una bagnatissima e più volte interrotta Sprint Race della Formula 2 a Silverstone. Per il giovane talento bolognese... in odore di Formula Uno (e di Mercedes, la Casa sotto la cui ala protettiva si trova), è il primo podio alto nella categoria cadetta. Scattato dalla pole position (griglia a posizioni invertite), Antonelli ha mantenuto il sangue freddo lungo tutti i ventuno giri di una gara a più riprese neutralizzata e anche interrotta dalla bandiera rossa, aggiudicandosi anche il giro più veloce della gara. Prova sfortunata invece per Oliver Bearman, suo compagno di squadra nel team Prema, costretto all'abbandono a pochi giri dalla fine di una gara complicata per il pilota di casa.

Sul podio con il quasi maggiorenne Antonelli (compirà 18 anni domenica 25 agosto) salgono il barbadiano Zane Maloney di Rodin Motorsport e il brasiliano Gabriel Bortoleto che la spunta allo sprint sul compagno di squadra (Invicta Racing), l'indiano Kush Maini. L'ultima pilota italiano capace di vincere in Formula 2 era stato Luca Ghiotto nel 2020 in gara-due a Budapest. Kimi può ora puntare ad...allungare nella Feature Race domenicale sulla distanza dei 29 giri, otto in più rispetto al formato Sprint. Queste le prime parole del vincitore ai microfoni di Sky:

"È stato molto emozionante, bellissimo... Mi sono tolto un peso dalle spalle. Le condizioni erano difficili. Questa vittoria arriva in un momento molto importante per noi, perché stiamo cercando di migliorare. La nostra stagione fin qui non è stata molto buona, questa vittoria aiuta molto a livello psicologico, ci dà una gran carica per la gara lunga della domenica. Stiamo a vedere, qui le condizioni cambiano in continuazione".

Intervistato nell'immediato dopogara, Toto Wolff ha così - molto significativamente - commentato l'exploit del "suo" pilota ai microfoni di Sky:

"È stata una vittoria importante. Fin qui Kimi era stato un po' sfortunato ma aveva anche commesso qualche errore. Non ha nemmeno diciotto anni, questa vittoria è una svolta per lui. Ha letteralmente dominato, controllando tutta la gara: un secondo più veloce dei suoi più vicini inseguitori, due secondi sugli altri dal quinto in giù. Sempre in controllo ma... quell'intraversata all'uscita dall'ultima curva prima del traguardo mi ha fatto salire il cuore in gola! Ha fatto un grosso step, sono sicuro che farà una grande carriera in Formula Uno!"

Rotto il ghiaccio con la prima vittoria, possiamo aspettarci molto di più dalla seconda parte di campionato per Kimi e anche per il suo team che ha fin qui faticato quest'anno ad affacciarsi nelle posizioni che contano. La prima vittoria stagione del team biancorosso era infatti arrivata solo sette giorni fa a Spielberg (anche in quel caso nella Sprint del sabato) con Oliver Bearman, neopilota Haas per il Mondiale di Formula Uno del prossimo anno.

