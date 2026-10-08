Overtime Festival 2026: a Macerata il racconto sportivo tra campioni e grandi ospiti

Protagoniste anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, con Overtime Film Festival che si consolida come una tra le più prestigiose rassegne cinematografiche a tematica sportiva in ambito nazionale. Tra le proiezioni previste quella del film “Con i pantaloni rossi e la maglietta blu” con ospite l’attore Ignazio Oliva.

Un ruolo importante nell’offerta culturale di Overtime 2026 sarà riservato anche alle mostre dedicate alla memoria e alla geografia dello sport nel territorio maceratese. Dal 1° al 15 ottobre 2026, alla Galleria degli Antichi Forni di Macerata, sarà visitabile “I Balelli fotografano lo sport: discipline, luoghi e protagonisti nel maceratese. 1890-1950”. Attraverso lo straordina-rio patrimonio fotografico della famiglia Balelli, l’esposizione restituisce oltre mezzo secolo di storia dello sport nel Maceratese. Ad arricchire il progetto espositivo saranno inoltre due mostre itineranti a cura di Massimo Zanconi, pensate per raccontare il rapporto tra sport e territorio provinciale.