Ayrton Senna, una tragedia annunciata: incredibili retroscena nel podcast di Gioco Sporco

“Ayrton Senna: una tragedia annunciata” è il quarto episodio di Gioco Sporco, il podcast originale Mediaset sulle vicende più misteriose e oscure della storia dello sport. Il mito della velocità e il giorno che ha cambiato per sempre la Formula 1. Dalle rivalità feroci alla pressione di un weekend maledetto. Alberto Brandi vi porta all’interno di un racconto che stringe lo stomaco e illumina la leggenda, cercando risposte a queste inquietanti domande: perché Senna ha perso il controllo della sua Williams? I sistemi di sicurezza hanno funzionato? Ayrton poteva salvarsi?