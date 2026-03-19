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Ayrton Senna, una tragedia annunciata: incredibili retroscena nel podcast di Gioco Sporco

Nel quarto episodio del podcast originale Mediaset il racconto di quel maledetto weekend del 1994

19 Mar 2026 - 09:38
© sportmediaset

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Ayrton Senna: una tragedia annunciata” è il quarto episodio di Gioco Sporco, il podcast originale Mediaset sulle vicende più misteriose e oscure della storia dello sport. Il mito della velocità e il giorno che ha cambiato per sempre la Formula 1. Dalle rivalità feroci alla pressione di un weekend maledetto. Alberto Brandi vi porta all’interno di un racconto che stringe lo stomaco e illumina la leggenda, cercando risposte a queste inquietanti domande: perché Senna ha perso il controllo della sua Williams? I sistemi di sicurezza hanno funzionato? Ayrton poteva salvarsi? 

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