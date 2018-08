Mediaset: Wanda Nara opinionista a Tiki Taka

14/08/2018

Grande colpo di mercato di Mediaset per la prossima stagione calcistica. Wanda Nara , moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi , sarà opinionista di Tiki Taka , il programma condotto da Pierluigi Pardo che andrà in onda a partire dal 3 settembre ogni lunedì in seconda serata su Italia 1. "Wanda è un acquisto molto importante - ha spiegato Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset , al 'Corriere della Sera' - Sarà opinionista. E' una sveglia, non ha peli sulla lingua, è un foglio bianco, dice quel che pensa e questo funziona. Capisce di calcio, lo vive ogni giorno".

Come l'ha presa Icardi? Durante la trattativa non è mai stato nominato, a noi interessava Wanda - ha proseguito Brandi - Ci siamo trovati al momento giusto. Lei è famosa in Argentina, in Italia ha il desiderio di imporsi non solo come moglie di Icardi. Se ne dicono tante su di lei, ma è una donna di spettacolo, molto intelligente. L'abbiamo apprezzata dal primo colloquio e trovato l'intesa in una settimana. Immagino i duetti con Pardo e Mughini".