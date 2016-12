Papa Francesco su Parigi: "Questo è un pezzo della terza guerra mondiale"

14 novembre 2015

E' arrivato anche il commento di Papa Francesco sulla tragedia di Parigi: "Questo è un pezzo, (della terza guerra mondiale, ndr) non ci sono giustificazioni per queste cose". Il Pontefice ha lanciato l'allarme e poi condannato i fatti: "Questo non è umano, non ci può essere una giustificazione religiosa. Per questo sono vicino a tutta la Francia e le voglio tanto bene", le parole nella telefonata a TV2000.