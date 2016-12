Superbike: Lorenzo in pista con la Yamaha R1 carenata Alfa

C'è anche Jorge Lorenzo a Jerez, per il terz'ultimo round del Mondiale Superbike. Lo spagnolo campione della MotoGP è ospite dell'Alfa Romeo, di cui è più di un testimonial. Tanto che è previsto che giri con una versione speciale della Yamaha R1 e dell'Alfa Romeo 4C per la gioia dei tifosi presenti. Intanto, in pista Loris Baz ha portato la sua Kawasaki davanti a tutti nella Superpole.