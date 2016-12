Ufficiale: Buffon diventa di nuovo papà

È ufficiale: Gigi Buffon e Ilaria D'Amico aspettano un figlio. La conduttrice Sky è in dolce attesa al terzo mese di gravidanza. La coppia trascorrerà le vacanze a Marina di Massa, dove lui è insieme ai suoi figli, ha una casa di proprietà a Forte dei Marmi (e dove quest'anno per la prima volta non si è vista Alena Seredova, ex moglie del portiere della Juventus, che per ora sta trascorrendo le vacanze a Torino, ndr) e un bagno "La Romanina" a Marina di Massa. Fino al sedici di luglio quando poi Gigi raggiungerà i bianconeri in ritiro e Ilaria proseguirà le sue vacanze in Sardegna. Buffon poi sarà nuovamente libero il tre agosto e potrà riabbracciare i suoi nuovi affetti. La coppia ha voluto condividere questa lieta notizia, Ilaria sta trascorrendo il terzo mese solo con i familiari e gli amici più intimi.