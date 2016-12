RACHELE MARCHETTI: «VI SVELO I SEGRETI DEL “MIO” PORTIERE DELLA LAZIO»

Ieri la Lazio si è radunata. Gli occhi erano quasi tutti su Federico Marchetti, portiere della squadra di mister Pioli, il primo che si è presentato con la nuova casacca del team del Presidente Lotito. E se Marchetti riprende a lavorare a casa c'è chi fa il tifo per lui e lo aspetta. Lei è la moglie Rachele che Sport Mediaset ha incontrato nella Capitale.

D. Per quale squadra tifi?

R. Sempre e comunque per la squadra in cui gioca Federico quindi Lazio!

D. Un coro per la squadra di tuo marito?

R. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola.

D. Come avete trascorso le vacanze?

R. Siamo partiti alla volta della California. Abbiamo fatto tappa a San Francisco, a Los Angeles (dove abbiamo dedicato una giornata al “parco” divertimenti che ti offrono gli Universal Studios) e a Las Vegas (con visita sorvolando il Grand Canyon in elicottero). Poi abbiamo optato per un posto di mare all'insegna del relax. Abbiamo scelto le Antille.

D. Ha fatto rilassare Marchetti...

R. Federico si rilassa ma la testa ce l'ha sempre "nel pallone". Alle Antille abbiamo nuotato con i delfini. Bellissimo.

D. Avete pensato ad allargare la famiglia.

R. Certo. Lavori in corso.

D. Avete un tatuaggio in comune?

R. Assolutamente no. Abbiamo sempre condiviso l'idea che porti sfortuna.

D. Per la Lazio saresti disposta a...

R. Ad affidarla nelle mani sicure di Federico tutte le settimane.

D. Chi è la Wags più bella?

R. Sara Carbonero, compagna del portiere Casillas del Real Madrid (in procinto di accasarsi al Porto) perché oltre ad essere molto molto bella mi è sembrata anche molto preparata e poi... è la donna di un portiere come me!

D. Ti senti una Wags?

R. Beh ho sposato un giocatore.

D. Come sarà la vostra vita dopo il calcio.

R. Davvero tanto diversa non siamo abituati a trascorrere ogni minuto insieme. Speriamo bene (ride, ndr).

D. L'ultima frase che vi dite prima di andare a letto?

R. Di solito Federico si addormenta prima di me farfugliando parole incomprensibili!

D. Chi è il Mr. Grey del calcio?

R. Perché esiste?

D. Il momento più bello che hai condiviso con tuo marito?

R. La sua prima convocazione in Nazionale.

D. Pro o contro il sesso prima delle partite?

R. Il sesso rilassa dicono!

D. Chi è la tua wags amica?

R. Sono due: Sara Piccinini (moglie di Peluso del Sassuolo) e Michela Quattrociocche (moglie di Alberto Aquilani).