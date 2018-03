Olimpiadi, ancora un caso di doping per la Russia

23 febbraio 2018

Dopo Krushelnitckii, bronzo nel doppio misto del curling risultato positivo al meldonium, un altro caso di doping colpisce la Russia ai Giochi di PyeongChang. Nadezhda Sergeeva, atleta del bob a 2, sarebbe infatti risultata positiva a un controllo antidoping. È stato il presidente della federazione russa di bob Alexander Zubkov a confermare la positivita' al quotidiano russo 'Sport Express'.



Sergeeva, in coppia con Nadezhda Paleeva, ha concluso in 12/a posizione la propria gara olimpica e si era piazzata al secondo posto agli Europei di Winterberg quest'anno. La sostanza a cui la bobbista sarebbe risultata positiva non e' stata resa nota, ma non dovrebbe trattarsi del meldonium.