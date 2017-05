Juventus, tutti i numeri del sesto scudetto di fila

21 maggio 2017

6 - Gli scudetti consecutivi conquistati dalla Juventus, la prima squadra della storia della Serie A a riuscirci

28 - Le vittorie in campionato dei bianconeri. Nessuna squadra ha vinto di più (Roma 27)

4 - I pareggi in questa stagione, uno in più della Roma (3)

5 - Le sconfitte maturate in campionato, tutte in trasferta.

33 - La striscia di vittorie casalinghe consecutive, la più lunga della storia della Serie A e interrotta dall'1-1 nel derby contro il Torino del 7 maggio

84 - Per la sesta volta di fila la Juventus ha conquistato almeno 84 punti. Nessuno ci era mai riuscito più di due volte di seguito in Serie A

17 - Le volte in cui i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata. Per la sesta volta di fila ha superato quota 15 cleansheet

619 - Le presenze di Gigi Buffon che in questo campionato ha superato Javier Zanetti nella classifica all time. Solo Maldini (647) ne conta di più

24 - I gol di Gonzalo Higuain: era dal 1957/58 che un attaccante al primo campionato con la Juve non segnava tanto. Miglior marcatore stagionale della Juventus

26 - I giocatori utilizzati da Massimiliano Allegri durante questo campionato, due in meno della scorsa stagione. Higuain (32) il giocatore più utilizzato davanti a Mandzukic

4-0 - La vittoria più larga in questa stagione ottenuta in due occasioni. Alla quinta giornata contro il Cagliari e alla 33a contro il Genoa

1-3 - La sconfitta più pesante in stagione rimediata in casa del Genoa alla 14a giornata e in casa della Roma alla 36a

16 - La striscia di imbattibilità più lunga dalla 21a alla 35a giornata

7 - La striscia di vittorie consecutive più lunga dalla 21a alla 26a

3 - La striscia senza vittorie più lunga in stagione dalla 34a alla 36a

15 - I giocatori in gol in questa stagione, uno in più rispetto alla passata. Bonucci (3) il miglior difensore, Pjanic e Khedira (5) i migliori a centrocampo

8 - Gli assist di Pjanic, il migliore in rosa davanti a Dybala (7) e Cuadrado (6)

2 - I punti persi in casa in diciotto partite giocate. Ad uscire dallo Stadium con qualcosa in tasca solo il Torino (1-1)

75 - I gol segnati dalla Juventus in questa stagione (48 in casa e 27 in trasferta)

26 - Le reti subite in campionato, 9 in casa e 17 in trasferta. Miglior difesa davanti a Roma e Napoli

9 - I gol subiti davanti al proprio pubblico dalla Juventus, tre in più della scorsa stagione