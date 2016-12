Italia-Svezia 1-0: meraviglia-Eder, ci porta agli ottavi

Si comincia , secondo schemi, formazioni e vocazioni consoldiate. E annunciate. C'è Florenzi a sinistra, non Darmian e nemmeno De Sciglio uomini della staffetta nella gara contro il Belgio. Gli altri dieci, sono quelli dell'esordio. Tre i cambi del ct svedese, rispetto all'1-1 contro l'Irlanda: Guidetti accanto a Ibra è la variante -attesa- di maggior spessore. E timore, se si può dire, per i nostri. Il fischio d'inizio è come un' onda gialla. Subito un pallone velenoso verso Buffon, Ibra è pronto al balzo, Chiellini ci mette gli artigli. La porta è salva, ma si capisce -da subito- che il pomeriggio di Tolosa non sarà tiepido e piacevole come la notte di Lione. Già. Il 4-4-2 svedese ha impeto e aggressività. La bella Italia del debutto è come intimorita, incapace di liberare estro ed energie. Si gioca in attesa, a metà campo non emerge De Rossi, non sanno tener palla Parolo e Giaccherini, né Pellé e Eder trovano pertugi fra i colossi di Svezia. Il tiro (debole) di Florenzi al 10' sembra un segnale, ma rimane lì, casuale avvento azzurro in quel mare di giallo. Si soffre? Più che altro si mettono le barriere che Bonucci governa, come sa. Si tende a non prenderle, più che a offendere. Conte dalla panchina si agita e se la prende. Un po' con tutti,dalla metà campo in su. Un paio di momenti-Ibra al 18' creano stati d'ansia, ma non paure autentiche. Al 19' un traversone di Candreva da destra trova pronte le mani del portiere svedese. Ma la palla è quasi una costante nei piedi di Larsson , Ekdal e Guidetti, i palloni alti e lunghi per Ibrahimovic sono la loro fonte primaria. E le ripartenze azzurre ? Niente, si spengono sul nascere: nel pressing svedese si perdono bussola e misure e capire di chi è la colpa è una bella impresa. Non demerita Florenzi, se vogliamo. Ma gli altri, al di là dei tre giganti della difesa... Siamo come legati , nei movimenti e nel coraggio di osare. Sembra quasi un'Italia pigra, ma pigra è un insulto a livelli così alti. Diremmo un'Italia con l'ansia di sbagliare, di non sapersi ripetere, magari con le scorie dei troppi chilometri percorsi al debutto col Belgio. La brutta Svezia dell'esordio qui trova ispirazioni ed energie, sulla trequarti azzurra giocano loro: la barriera-Juve, poi, pensa a respingere tutto e tutti. Il fischio di chiusura del primo tempo è anticipato da un'idea di Florenzi, traversone nell'area piccola; e da un volo di Ibra che però nel testa a testa con Chiellini ha vita -fatalmente- dura.

LA PARTITA - SECONDO TEMPO