Buffon e Barzagli in lacrime: "Abbiamo dato tutto"

2 luglio 2016

Lacrime. Amare, copiose e struggenti. Gigi Buffon e Andrea Barzagli scoppiano a piangere durante le interviste post-partita. Devestato il difensore: "Abbiamo dato tutto, tutto. E nessuno si ricorderà mai di noi, di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo perso". Lacrime anche per il capitano azzurro: "E' clamoroso uscire in questo modo, è stato tracciato un solco importante e c'è da proseguire su questa strada".

Bonucci è il primo a parlare ai microfoni della Rai : "Siamo usciti a testa alta. Nei 120' abbiamo tenuto testa alla nazionale campione del mondo e dobbiamo essere orgogliosi. Fa male perdere in questo modo. Siamo stati dei grandi uomini e abbiamo messo il cuore sul campo sempre. Grazie agli italiani che ci hanno portato tanto entusiasmo, speriamo di averli resi orgogliosi. Siamo stati un gruppo, abbiamo battuto la Spagna, la Svezia e il Belgio. È stato un biennio fantastico, sono contento di aver fatto parte di questo gruppo di uomini. Il rigore sbagliato di Pellè? Nessuno ha colpe. Se avessi fatto gol io saremmo in semifinale...".

Lacrime per Andrea Barzagli in tv. Il difensore è scoppiato a piangere durante l'intervista: "Delusione immensa, abbiamo dato tutto e ora rimane la sconfitta. Di tutto quello di bello che abbiamo fatto purtroppo non rimarrà niente fra qualche anno. Nessuno si ricorderà di questa Nazionale che ha dato tutto. C'era voglia di stare insieme, un grande gruppo".

PIANGE ANCHE BUFFON: "CHE SHOCK"

Anche Gigi Buffon non ha trattenuto le lacrime al momento dell'intervista: "È stato tracciato un solco importante e c'è da proseguire su questa strada - dice con la voce rotta dal pianto - perché abbiamo fatto il massimo che potevamo fare e stava bastando. Con un grande gruppo nulla diventa impossibile. Conte ci ha fatto i complimenti perché è stato orgoglioso di aver allenato uomini come noi. Abbiamo dato l'anima per cercare di conseguire questo sogno. È dura perdere in questo modo, uno shock".