MotoGP, Rossi: "Che soddisfazione esserci"

24 settembre 2017

Valentino Rossi si gode il 5° posto di Aragon ad appena 24 giorni dall'infortunio che gli era costato la rottura di tibia e perone: "C'è molta soddisfazione per esserci stato ed essere partito in prima fila. Sono contento, una settimana fa pensavo di doverla guardare a casa...All'inizio sono andato bene, poi abbiamo sofferto il calo della gomma posteriore. Negli ultimi giri ero cotto, ma penso di poter arrivare a Motegi, se non al 100%, quasi al massimo".