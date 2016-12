MotoGP, sabato bollente in Argentina

Entusiasmo alle stelle in Argentina per il ritorno del Motomondiale. E sulla pista di Termas de Rio Hondo i piloti non si sono risparmiati, regalando spettacolo ed emozioni. I più acclamati sono stati, manco a dirlo, Valentino Rossi e Marc Marquez, che durante le qualifiche sono stati protagonisti di un caloroso duello del tifo. In pista, invece, a vincere è stato, come prevedibile, lo spagnolo, autore di una pole stratosferica.