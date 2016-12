Facebook

Volley, l'Italia batte la Polonia e conquista Rio 2016 Con una strepitosa impresa l'Italia maschile del volley strappa il biglietto per i Giochi di Rio 2016. Nell'ultima giornata di World Cup, infatti, i ragazzi di Blengini battono 3-1 i campioni del mondo della Polonia e chiudono così il torneo con dieci vittorie su undici gare, unico ko con gli Stati Uniti: a Tokyo finisce 26-24, 22-25, 25-22, 25-19 per gli azzurri che si guadagnano il pass per le Olimpiadi per l'undicesima volta consecutiva. >