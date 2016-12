Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Volley, impresa Casalmaggiore in Champions Comincia nel migliore dei modi l'avventura nella Campions League femminile di volley della Pomì Casalmaggiore. La formazione allenata da coach Barbolini si è imposta infatti in 5 set (25-22, 25-18, 13-25, 25-27, 15-11) in Turchia contro le campionesse d'Europa in carica dell'Eczacibasi. Match emozionante quello del Buhran Felek di Istanbul con la Pomì, avanti 2-0, che viene rimontata riuscendo però ad imporsi nel quinto set (foto cev.lu)

>