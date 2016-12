Facebook

Volley donne, preolimpico Ankara: Italia-Russia 1-3, le foto L'Italia inizia nel peggiore dei modi l'avventura al Torneo Preolimpico in corso di svolgimento ad Ankara in Turchia. La Russia si è infatti imposta col punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-19, 25-21) sulle azzurre di Marco Bonitta che ora si giocheranno l'accesso alle semifinali nei prossimi due match contro Belgio e Polonia. Solo la squadra che vincerà questa competizione si aggiudicherà il pass per i Giochi di Rio 2016. >