Mondiali di volley, Italia-Belgio 3-0: le foto Seconda gioia di fila per l'Italvolley al Mondiale di casa. Dopo aver battuto il Giappone a Roma, stavolta viene piegato il Belgio con un secco 3-0 al Mandela Forum di Firenze. Parziali indiscutibili: 25-20, 25-17, 25-16 per la squadra di Blengini che piega quella dell'ex ct azzurro Anastasi. Solito super Zaytsev, grande Giannelli e l'Italia è in testa alla Pool A. Prossimo impegno ancora a Firenze, sabato con l'Argentina. >