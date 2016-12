Facebook

La Champions è rosa! Straordinaria impresa di Casalmaggiore che in finale di Champions batte 3-0 la formazione turca del VakifBank Istanbul e si laurea campione d’Europa per la prima volta: 25-23, 25-23, 25-22 i parziali che mandano in estasi il sestetto di coach Barbolini e riportano in Italia un trofeo che mancava da sei anni (l’ultimo successo era stato quello di Bergamo nel 2010). Leggendaria Francesca Piccinini che vince la sesta Champions in carriera. >