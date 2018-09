Facebook

Mondiali volley, l'Italia non si ferma: battuta la Finlandia Sesta vittoria su sei per l'Italia ai Mondiali di pallavolo. Cambia il palcoscenico ma non il risultato. A Milano, al Forum d'Assago, gli azzurri di Blengini hanno letteralmente spazzato via la Finlandia per 3 set a 0 (25-20, 25-18, 25-16) nella prima partita della seconda fase. Una prova solidissima per la nostra nazionale, con Juantorena sugli scudi ma soprattutto con un muro davvero insuperabile. L'Italia sale a quota 18 nel pool E, con la Russia a 13.