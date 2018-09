Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Us Open, rabbia Williams: proteste e racchetta rotta Serena Williams perde la pazienza a metà secondo set della finale di Us Open, rompe la racchetta, arriva alle lacrime e si lamenta con il giudice di sedia che, a suo dire, non le concede tregua "mentre gli uomini possono fare tutto: non è giusto". Le proteste le costano un game di penalità, che contribuisce alla vittoria della Osaka. >