Wimbledon: Vinci ko, fuori tutti gli azzurri L'Italia non va oltre la prima settimana a Wimbledon. Roberta Vinci, unica portacolori azzurra rimasta in gioco tra maschi e femmine nel celebre torneo dello Slam sull'erba dell'All England Club, è stata eliminata al terzo turno da Coco Vandeweghe: la statunitense si è imposta in due set 6-3, 6-4 in un'ora e 9 minuti di gioco. La Vinci manca l'accesso agli ottavi di finale, raggiunti nel 2012 e nel 2013. >