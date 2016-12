Facebook

Wimbledon, Murray e Federer sul velluto Quarti di finale a Wimbledon con William e Kate in tribuna. Murray fa fuori Pospisil, Federer invece regola Simon. Lo scozzese e lo svizzero si ritroveranno in semifinale. Bene anche Djokovic, che elimina Cilic in tre set. Finisce invece al quinto set Wawrinka-Gasquet, col francese che beffa il campione del Roland Garros. Ora dovrà vedersela in semifinale con Nole. >