Wimbledon, la pioggia non dà tregua La pioggia è ancora la grande protagonista di Wimbledon. Il maltempo non dà tregua nemmeno nel quinto giorno di gare e il programma va avanti così a singhiozzo: solo sul Centrale, l'unico campo con il tetto, non ci sono intoppi. Secondo il meteo locale, solo da domenica tornerà il sole a splendere sui campi in erba dell'All England Club. >