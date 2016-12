Facebook

Wimbledon: Kanepi, ma che calze hai? Nel match di primo turno a Wimbledon contro la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, ai fotografi presenti non è sfuggito il look di Kaia Kanepi. La 30enne estone, due volte ai quarti sull'erba londinese (2010 e 2013) si è presentata in campo con dei calzettoni che hanno ricordato quelli delle nonne di un tempo. Un look tutt'altro che sexy. Per la cronaca il match è stato vinto dalla Hsieh 6-1, 6-4 in soli 57 minuti. >