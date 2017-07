Facebook

Wimbledon: infortunio al ginocchio per la Mattek-Sands Bethanie Mattek-Sands, 32enne americana e n°103 del ranking, dopo un attacco a rete nella partita che l'ha vista impegnata contro Sorana Cirstea, è caduta procurandosi così un grave infortunio al ginocchio destro.



Le parole della Cirstea dopo il match: "Ero fuori di me. Non avevo mai visto una lesione del genere, il ginocchio era completamente girato in una posizione innaturale, cose che vedi solo al cinema. Lei gridava Sorana aiutami, aiutami, io non sapevo cosa fare, ho cercato di confortarla ma mi sentivo inuitle, avrei voluto fare di più. Non augurerei una cosa simile al mio peggior nemico. Nessuno faceva niente, ho gridato di portare una barella, lei stava andando in shock, i medici ci hanno messo così tanto ad arrivare. Se fosse stato un infarto? Per la barella abbiamo aspettato quasi 15 minuti". >